Brigitte Macron presenterà le prove che è nata donna Nell'ambito della causa per diffamazione ad una influencer di destra Usa

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale statunitense per dimostrare che la signora Macron è una donna. Il loro avvocato afferma che la coppia presidenziale presenterà la documentazione nella causa per diffamazione intentata contro l'influencer statunitense di destra Candace Owens, dopo che quest'ultima ha sostenuto più volte che Brigitte Macron fosse nata uomo.

Gli avvocati di Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta. Intervenendo al podcast Fame Under Fire della BBC, l'avvocato dei Macron, Tom Clare, ha affermato che la signora Macron ha trovato le affermazioni "incredibilmente sconvolgenti" e che rappresentano una "distrazione" per il presidente francese.

Clare ha aggiunto che "verranno fuori testimonianze di esperti di natura scientifica" e, pur non rivelandone, in questa fase, la natura esatta, ha assicurato che la coppia è pronta a dimostrare pienamente "sia genericamente che specificamente" che le accuse sono false. "È incredibilmente sconvolgente pensare di dover andare a sottoporsi a una prova del genere", ha detto ancora il legale, "è un processo a cui Brigitte Macron dovrà sottoporsi in modo molto pubblico. Ma è disposta a farlo. È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro". "Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova nell'aprirsi in quel modo sono ciò che serve per mettere le cose in chiaro e fermare tutto questo, lei è pronta al 100% ad assumersi questo peso", ha assicurato Clare.