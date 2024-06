In Russia iniziato il processo a Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street J L'accusa è di spionaggio, rischia fino a 30 anni di carcere durissimo

Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal e cittadino statunitense, ha già trascorso quasi 15 mesi in una famigerata prigione di Mosca. Ieri è finalmente iniziato il suo processo .

Gershkovich, 32 anni, è il primo giornalista occidentale ad essere arrestato con l'accusa di spionaggio in Russia dagli anni '80. Rischia fino a 20 anni di carcere penale per un'accusa di spionaggio che lui, il suo datore di lavoro e gli Stati Uniti hanno tutti definito fasulla e motivata politicamente. Le autorità russe non hanno rivelato alcuna prova che fosse una spia.

Ci sono pochi dubbi sull’esito del processo, ma potrebbe esserci una speranza: uno scambio di prigionieri.

“È ampiamente riconosciuto che lo Stato russo consideri il suo caso come una leva per tenere in custodia i russi – sia negli Stati Uniti che in altri paesi occidentali”, ha detto il mio collega Ivan Nechepurenko, che vive a Tbilisi, in Georgia, e ha seguito il caso di Gershkovich .

"Ci sarà questo processo, ma il processo più importante saranno i colloqui in corso tra i servizi segreti russi e americani su un potenziale scambio di prigionieri", ha detto Ivan.

Poco prima dell'inizio del procedimento, un video mostrava Gershkovich in piedi in una gabbia di vetro e che annuiva alle persone presenti nell'aula. Agli osservatori è stato impedito di presenziare al processo, iniziato nella città industriale di Ekaterinburg, vicino ai Monti Urali. Agli avvocati di Gershkovich è stato proibito di rivelare pubblicamente qualsiasi cosa apprendano.

Ivan ha detto che Gershkovich gode di molto sostegno pubblico, il che potrebbe aumentare la tensione sui negoziatori statunitensi, come è successo per Brittney Griner, la star della WNBA che è stata detenuta in Russia e rilasciata alla fine del 2022.

“Fondamentalmente tutto dipende dalla possibilità che Stati Uniti e Russia raggiungano un accordo”, mi ha detto Ivan.

Anche in Russia: un importante drammaturgo e un regista vengono perseguiti per il loro lavoro . Personalità culturali affermano che il loro processo con l'accusa di terrorismo è un segno agghiacciante di una crescente repressione.