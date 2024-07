Caccia all'uomo in Gran Bretagna: triplice omicidio con una balestra Si tratta dell'ex fidanzato di una delle figlie: adesso è in fuga e potrebbe essere pericoloso

In Gran Bretagna è in corso una caccia all'uomo dopo che Kyle Clifford, un ventiseienne, ha attaccato tre donne con una balestra, uccidendole, e poi è fuggito. Il capo sovrintendente della polizia, Jon Simpson, ha confermato che si tratta di tre "orribili omicidi mirati" avvenuti nell'Hertfordshire. Le vittime sono la moglie e le figlie di John Hunt, noto commentatore sportivo della BBC: avevano rispettivamente 61, 25 e 28 anni. Simpson ha dichiarato in conferenza stampa che, oltre alla balestra, potrebbero essere state utilizzate anche altre armi.

Clifford era l'ex fidanzato di una delle giovani donne uccise. Il ministro dell'Interno, Yvette Cooper, ha scritto su X di essere costantemente aggiornata sulla "morte di tre donne davvero scioccante" e ha invitato la popolazione a fornire qualsiasi informazione utile alla polizia. Le autorità britanniche hanno chiesto all'assassino di arrendersi, escludendo fin dall'inizio un movente terroristico. Il capo della polizia locale ha lanciato un appello a Clifford: "Kyle, se stai ascoltando, ti preghiamo di arrenderti".

Il triplice omicidio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio a Bushey, poco a nord di Londra. I corpi delle tre donne sono stati trovati all'interno della loro abitazione, scoperti dal giornalista al suo rientro a casa poco prima delle 19.00.

In una dichiarazione ufficiale, la polizia ha avvertito che Clifford potrebbe essere ancora armato, non solo con la balestra usata per il massacro. Ai residenti vicino al luogo del delitto è stato consigliato di rimanere in casa. "In questo momento, il nostro obiettivo principale è proteggere la sicurezza pubblica," ha detto un portavoce. Nel pomeriggio, per cercare il fuggiasco, sono stati utilizzati anche dei droni.

La moglie del giornalista si chiamava Carol, mentre le figlie erano Louise e Hannah. I media britannici riportano che le vittime erano state legate prima di essere uccise. Il killer aveva servito per un breve periodo nell'esercito britannico, confermato dal Ministero della Difesa. John Hunt, specializzato in commenti su gare automobilistiche per il programma sportivo Five Live della BBC, ha scoperto i corpi al suo rientro a casa.