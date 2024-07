Viaggio nella Nuova Atene di Parigi: arte e storia tra le vie di Saint-Georges Allo scoperta del Museo della Vita Romantica lungo via Notre Dame de Lorette

(s.f.) - Métro, stazione Sain George linea 12 Parigi. Il tempo non è quello che ti attendi il mese di luglio. Il sole oggi fa timidamente capolino tra le nuvole e la statua marmorea di "Gavarni" al centro dello square emana un'aura scialba. Sulla sinistra l'Hotel Thiers, casa del Presidente della Repubblica eletto nel 1871. Nello stesso anno fu distrutto dai Comunardi recuperato e ricostruito 2 anni dopo per l'opera del pittore Courbet, famoso per il controverso quadro "L'origine del mondo", che tanto inchiostro ha fatto scorrere fino ad oggi.

Proseguendo, ci si dirige verso la zona della Nuova Atene, lungo la via Notre Dame de Lorette. Alla sinistra di questa strada si dirama la rue Chaptal, che ospita discretamente il Museo della Vita Romantica, accanto a una Maternelle, scuola materna di quartiere.

Il musée si nicchia alla fine di un vialetto ciottolato con tanto di controllo Sicurezza, aria dei tempi oblige. La maison Scheffer-Renaud, costruita nel XIX secolo, è circondata da fiori e giardini. Questo edificio a un piano ospita esposizioni (attualmente "Les chevaux de Géricault"), concerti, eventi scolastici e varie manifestazioni. È in programma un progetto di ristrutturazione. Per la sola visita della Maison non è richiesto pagamento, ma c'è la possibilità di lasciare un'offerta.

In questa dimora visse Ary Scheffer, artista olandese, dal 1830 al 1859, qui tesse amicizie nel suo circolo culturale, con personaggi della taglia di George Sand, Frédéric Chopin, Franz List. Qui Il romanticismo francese lo si apprezza al attraverso pitture, mobili, busti monili, opere religiose raccolte minuziosamente, e appartenute all'artista e alla Sua vita romantica. Stesso dicasi per le stanze del 1.mo piano, si respira "romantisme" con una atmosfera intima e artistica ddi nquel periodo. Tutto qui fa rivivere l'epoca che ispiro' e soffio' sulle piume e i pennelli i calchi degli artisti del tempo.

Alla fine della visita tappa obbligata al giardino salon de thé, per meditare sulle cose viste e le emozioni vissute.