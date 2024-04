Dermatite atopica, Puca: casi in aumento in Irpinia, controlli necessari Un successo l'open day al Moscati. La dottoressa: al Moscati di Avellino cure innovative

E' stato un successo l'open day di oggi nell'unità operativa di Dermatologia dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dedicato alla diagnosi e cura della dermatite atopica, grazie alla campagna di sensibilizzazione sulla Dermatite Atopica dell’adulto “Dalla parte della tua pelle”. A coordinare visite e screening gratuiti, a cui hanno aderito numerosi cittadini, la responsabile dell'Unità Operativa, Rosa Valentina Puca, con i colleghi Giovanna Galdo e Oriele Sarno.

“Numerosi screening sono stati effettuati e la soddisfazione è tanta – spiega la dottoressa Puca -. Risultati eccellenti, che confermano un solido e costante lavoro di squadra nel nostro reparto. I numeri riferiti alla dermatite atopica sono importanti. Si tratta di una delle più comuni malattie infiammatorie della pelle, una patologia molto diffusa in età pediatrica ma che colpisce sempre più gli adulti nel pieno della loro vita sociale e professionale”.

Dottoressa Puca, tanti pazienti soddisfatti, per un open day messo in campo per consentire anche diagnosi tempestive e percorsi di cura adeguati...

"Siamo stati coinvolti in questa iniziativa da Sidemast, società che ha contattato tutti i più importanti centri specialistici d’Italia. Fino a qualche anno fa si pensava che la dermatite atopica fosse una patologia riferita solo all'età pediatrica ma, e lo confermano i dati, l'incidenza aumenta negli ultimi tempi tra adolescenti, adulti e finanche anziani.".

Cosa è la dermatite atopica?

"La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle molto frequente. L'impatto sulla qualità della vita dei pazienti è significativo: l'aspetto della cute arrossata ed estremamente secca può infatti interferire in maniera importante nelle relazioni sociali. Senza dimenticare che il prurito forte e incessante può causare difficoltà di concentrazione, perdita di sonno, stanchezza.

Quali sono i risultati ottenuti grazie a studi e ricerca?

"La ricerca ha consentito di assicurare soluzioni terapeutiche sempre più mirate ed efficaci per trattare e gestire al meglio una malattia così complessa e multifattoriale.".

Fino a pochi anni fa si poteva fare poco per trattare la dermatite atopica. Oggi cosa è cambiato?

"Oggi abbiamo a disposizione molte opzioni terapeutiche valide per la dermatite atopica. La nostra unità operativa al Moscati consente di immettere il pazienti in percorsi di cura sia tradizionali, che innovativi. Abbiamo anche a disposizione un efficiente ambulatorio di fototerapia, dotato di lampade UV all'avanguardia.".

Open Day, campagne conoscitive, divulgazione scientifica. Quanto è importante la corretta informazione?

"E' necessaria perchè non solo consente diagnosi tempestive e quindi cure maggiormente efficaci, ma consente anche di poter gestire al meglio la patologia e, di conseguenza, di stare bene".

Al Moscati nella pubblica sanità, dunque, un centro di eccellenza?

" Siamo un gruppo di giovani dermatologi, che, con grande entusiasmo cerca di ottenere risultati soddisfacenti per quanti si rivolgono a noi. Per la dermatite atopica va fatta una accurata diagnosi differenziale. Il percorso di trattamento della patologia si spalma nel tempo, di modo da rimodulare le terapie quando necessario. "

Dottoressa un primo appuntamento oggi. Cosa le hanno detto i pazienti?

"Sono tutti molto soddisfatti, ci hanno chiesto di replicare questa iniziativa, che ha consentito a tante persone di prendere coscienza che la dermatite atopica può essere trattata, consentendo di migliorare sensibilmente standard di vita e relazioni.".