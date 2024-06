Avellino, Ambrosone (Pd): "Ripartiamo dal pezzo di città che ci ha votato" L'analisi dell'esponente dem entrata in consiglio comunale all'opposizione

"I tempi frenetici dei social sono un meccanismo che fatico ad assimilare, in fondo la mia formazione viene dal secolo scorso. A ventiquattro ore, ho deciso di prendere carta e penna(!)". Così inizia l'analisi del voto di Enza Ambrosone, eletta consigliera comunale col Pd.

"A Laura, mi consentirà di chiamarla solo per nome, le mie congratulazioni più sincere. Ha avuto coraggio e forza oltre che determinazione. Entra nella storia della nostra città. Avellino rompe un tabù ed ha la prima donna Sindaca. Da donna non posso che esserne contenta. Le auguro di fare il meglio e di caratterizzare le sue politiche con un taglio autenticamente femminista. Ringrazio Antonio per la passione con cui si è speso. L’amore che nutre per Avellino è indiscutibile. Ha un’idea, forse anche un po’ romantica, della nostra città, ha una visione d’insieme che gli consente di collocarla nel tempo e nello spazio. La racconta con la forza autentica di chi vuole vederla crescere e prendersene cura. È stata una campagna intensa e come tutte le campagne elettorali mi ha messo in relazione con gli altri. Ho conosciuto persone nuove. Ho incrociato l’entusiasmo dei giovani. Non abbiamo vinto, ma c’è un pezzo considerevole di città che ci ha supportato.

Ed è da qui che bisogna ripartire. Abbiamo il dovere di analizzare con serietà il voto. Il Partito Democratico, cui appartengo,ha organismi dirigenti legittimati ai quali compete di approfondire e fornire una lettura adeguata.

Sarò in consiglio comunale con dignità e onore, così come l’istituzione più alta della nostra Città richiede".