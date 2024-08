Avellino: bagno di folla per il concerto di Sal Da Vinci Il disappunto del MID per l'area disabili: "Totalmente bocciata da chi ne aveva bisogno"

In tantissimi hanno seguito il concerto di Sal Da Vinci in Piazza della Libertà ad Avellino. Autentico bagno di folla per l'artista partenopeo, legato all'Irpinia, che con il suo "UniverSal Tour" ha completato la serie di eventi legati al Ferragosto, ma in un cartellone che proseguirà fino a fine settembre. Grandissima partecipazione nel capoluogo: Corso Vittorio Emanuele gremito come l'intera piazza e le strade limitrofe con tanti appassionati e curiosi che hanno seguito il concerto nella serata di ieri. Dal successo dell'ultimo singolo "Rossetto e Caffè" ai grandi classici della musica italiana. "Brani iconici uniti a pezzi originali, sarà una notte da tutto esaurito": così l'Amministrazione Comunale aveva presentato l'evento e le presenze indicano l'ottima risposta da parte dei cittadini e di chi ha raggiunto Avellino.

La nota del MID: "Area disabili totalmente bocciata"

Il MID (Movimento Italiano Disabili - Coordinamento Regione Campania) ha espresso il totale disappunto per l'organizzazione dell'area disabili: "totalmente bocciata da chi ne doveva usufruire", si legge nella nota. "Il concerto di Sal Da Vinci, svoltosi ieri sera nella suggestiva storica Piazza Libertà della città, ha raccolto l’entusiasmo di tanti cittadini provenienti da tutta la provincia e non solo, tra questi in particolar modo le persone con disabilità che non vedevano l’ora di assistere allo spettacolo. Questi ultimi se da un lato immaginavano di trovare un’area a loro dedicata accogliente e inclusiva da un altro lato per loro questo sogno subito è svanito, quando si sono ritrovati dinanzi a un qualcosa di indescrivibile che più che un area per disabili sembrava una gabbia simile a quella di uno zoo distante dal palco e che non consentiva una visuale chiara rispetto al palco.

Tra l’altro non vi era nemmeno una cartellonistica che indicava l’area e nè tantomento vi erano tutti gli accorgimenti necessari a garantire un’adeguata visibilità. Nemmeno la possibilità di potersi recarsi nei servizi igienici vi era perché questi ancora verognosamente inaccessibili in Piazza Libertà, l’ascensore ancora fermo al palo. Nemmeno per gli organi di informazione vi era un’area dove magari poter immaginare di poter intervistare il cantante che si è esibito. Nel corso del concerto l’area riservata si è progressivamente svuotata e dopo tanti appelli rivolti agli addetti alla sicurezza hanno ottenuto la possibilità di potersi posizionare sotto il palco dando vita a una nuova area realizzata ad horas.

Ci chiediamo com’è possibile che in questa città non si riesca ancora a comprendere come vada realizzata un’area dedicata alle persone con disabilità sotto il palco, accogliente e inclusiva, ma soprattutto adeguata a tutte le necessità oltre che a tutti i bisogni. È giunto il momento che le nostre segnalazioni inizino ad essere seriamente prese in considerazione e che gli stessi errori non si verifichino in future occasioni" ha aggiunto il MID.