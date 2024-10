Avellino: ecco il nuovo gruppo scultoreo ligneo del Santuario del Rosario Statua benedetta, il Vescovo Aiello: "Il ruolo centrale della Vergine nelle nostre vite"

È stata presentata e benedetta la statua della Madonna del Rosario alla Parrocchia - Santuario del Santissimo Rosario di Avellino nel corso della celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello. La nuova statua in legno è stata interamente realizzata in Val Gardena, ad Ortisei, come da tradizione altoatesina con un processo artigianale antico e complesso. In occasione della festa liturgica della Beata Vergine Maria del Santo Rosario ecco il nuovo gruppo scultoreo ligneo, frutto della donazione del compianto diacono Emilio De Rogatis.

"Il ruolo centrale della Vergine nelle nostre vite"

"In un tempo in cui i segni della fede sono sempre sempre più esigui cerchiamo di ricorrere a immagini che ricordino la presenza di Dio, la funzione redentrice di Gesù e il ruolo centrale della Vergine nella vita del figlio e nelle nostre vite": ha affermato monsignor Aiello nel corso della celebrazione. "Proseguiamo in questo percorso che ci ha portati a diventare Santuario. - ha aggiunto il parrocco del Santuario del Santissimo Rosario di Avellino, Padre Giovanni Matera - Aggiungiamo quest'altro preziosissimo tassello. In un tempo attraversato dai conflitti ci rivolgiamo in preghiera alla Madonna del Rosario".