Giornate Fai di autunno, la presentazione delle aperture in Irpinia Martedì 8 ottobre 2024, ore 16:30, la conferenza stampa presso Palazzo Caracciolo

La Delegazione FAI di Avellino ha il piacere di invitare tutti gli organi di stampa a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate FAI di Autunno 2024 nella provincia di Avellino. Presiederanno Serena Giuditta, Capo Delegazione FAI Avellino, Ilaria Limongiello, Delegata FAI alla raccolta fondi, S.E. P. Ab. D. Riccardo Luca Guariglia, Abate Ordinario di Montevergine, Vittorio D’Alessio, Sindaco di Mercogliano, Prof.ssa Lucia Forino, Dirigente Scolastico "Liceo Statale Publio Virgilio Marone" di Avellino. Le Giornate FAI di Autunno, in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, rappresentano una straordinaria occasione per visitare, luoghi di grande bellezza paesaggistica e storico-artistica del nostro territorio, offrendo la possibilità di scoprire aspetti inediti di siti solitamente chiusi e storie che non vengono mai raccontate.