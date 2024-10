Dimissioni consiglieri Avellino, Genovese: "Sono davvero meravigliato" "In commissione, così come in consiglio comunale, continuerò a rispettare il patto con la città"

"Trasparenza, rispetto delle regole, meritocrazia. Sono stati i capisaldi del programma del Patto Civico. E’ su questi presupposti che ho chiesto il voto alla città, e sempre saranno il faro che illuminerà la mia azione politica. Anche nel corso dell’elezione del presidente della commissione bilancio mi sono ispirato a

queste tre regole". E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale ed ex candidato a sindaco Rino Genovese.

"Trasparenza: ho chiesto che il voto avvenisse in modo palese e non per scrutinio segreto. Rispetto delle regole: ho votato, come previsto dallo statuto comunale, un consigliere dell’opposizione.

Meritocrazia: ho votato il consigliere (tra i due che avevano avanzato la loro candidatura) che ho ritenuto più esperto e dunque più idoneo a ricoprire quella carica (il consigliere Nicola Giordano, già presidente della commissione bilancio nella precedente consiliatura).

Mi meraviglia apprendere delle dimissioni di due consiglieri a meno di due settimane dal voto, anche perché la votazione era avvenuta in un clima di assoluta concordia, seppur in presenza di due candidati.

Non conosco le ragioni che hanno portato a questa decisione, ma credo che ogni consigliere comunale abbia il diritto/dovere di rispondere di ogni sua azione innanzitutto alla propria coscienza e poi alla città. Se così non fosse sarebbe una grave offesa per l’istituzione che rappresenta. Quindi immagino che abbiano motivi validi, seppur a me ignoti.

La commissione bilancio già si è riunita ed ha iniziato il suo lavoro nell’interesse della nostra comunità. Continuerà a farlo con maggior impegno. E’ questo che ci chiede la città, è questo che faremo.

In commissione, così come in consiglio comunale, continuerò a rispettare il patto stretto con la mia comunità: la dedizione massima e disinteressata per costruire un futuro di sviluppo e di progresso per Avellino. E’ il fine che ha portato il Patto Civico ad appoggiare in modo determinante il sindaco Nargi al ballottaggio ed è lo stesso fine che ci ha portati a votare le linee programmatiche condivise tra le due coalizioni. E’ sul rispetto del programma che valuterò, sempre, l’operato di questa amministrazione".