Otto Channel tra le eccellenze in Campania: premiato il direttore Melillo Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli: "E' giusto premiare l'informazione corretta"

Sorrisi che arricchiscono il cuore come quello raggiante della stupenda campionessa paralimpica Giusy Sbaglio, talenti e ingegno creativo grazie alle mani d’oro di Felice Ciccone creatore di presepi per passione, ragazzi speciali meravigliosi. Una serata davvero emozionante nella prestigiosa sala dei baroni del maschio angioino a Napoli, dedicata al re della tammorra, il grande e indimenticabile Marcello Colasurdo.

In evidenza le tante eccellenze campane grazie al premio internazionale ambasciatore del sorriso. Tra i premiati di questa edizione 2024 particolarmente attesa, il giornalista campano Pierluigi Melillo, direttore dell’emittente televisiva regionale Otto Channel e Ottopagine News dell'editore Oreste Vigorito.

Un evento ideato dal poliedrico Angelo Iannelli, reduce da un periodo decisamente buio:

“Dopo un terribile incidente stradale, quasi un anno fermo, finalmente il Signore ha voluto che io ritornassi proprio nella culla della cultura, al Maschio Angioino, nella sala dei baroni, ricordando un mio grande amico nonché presidente di questo evento, Marcello Colasurdo accerchiato da tante personalità ma soprattutto dai ragazzi speciali che si sono esibiti proprio sulle sue note. Napoli ancora una volta mi ha aperto le porte, le braccia, alla solidarietà. Abbiamo donato sorrisi in questa meravigliosa città attraverso l’arte, la cultura, il sociale, la bellezza, la moda. Un evento prestigioso conosciuto nel mondo.

Un premio che coinvolge tante personalità tra cui la comunicazione, giornalisti di spessore come Pierluigi Melillo, la conduttrice Rai Diletta Acanfora, Francesco Elia direttore di Tva Campania ed altri ancora. Anche quest’anno abbiamo regalato emozioni e sorrisi”.

A rappresentare l’amministrazione comunale di Napoli il delegato del sindaco Ferdinando Tozzi, giurista italiano esperto in diritto dello spettacolo il quale ha affermato: “La comunicazione è molto importante garantisce la democrazia, per cui è giusto premiare l’informazione corretta”.

“Cerchiamo tutti i giorni di metterci la faccia - ha aggiunto la conduttrice Rai Diletta Acanfora - per far veicolare dei messaggi che sono importantissimi. Proprio in questi giorni si parla spesso si escalation di violenza soprattutto tra i giovani. E questa sicuramente è una cosa su cui bisogna lavorare. Ognuno di noi può fare sicuramente qualcosa”.

La manifestazione nel corso degli anni ha visto tantissime personalità premiate che hanno donato un sorriso con la propria arte alle fasce deboli.

Oltre alle varie sezioni in gara al concorso: poesia, fotografia, pittura e scultura, premiati tra le tante eccellenze artistiche, la nota attrice Nunzia Schiano, l’attrice comica e cabarettista Rosalia Porcaro, la giornalista e conduttrice Rai Diletta Acanfora, il giurista italiano esperto in diritto dello spettacolo Ferdinando Tozzi, il chirurgo ortopedico Vincenzo Secondulfo, la campionessa paralimpica Giusy Sbaglio.

Il premio internazionale ambasciatore del sorriso è divenuto in pochi anni attrattore turistico per operatori sociali e culturali proveniente da tutto il mondo, coinvolgendo personaggi noti e popolari diventato tra i migliori a livello nazionale per semplicità, organizzazione e ponendo Napoli capitale della solidarietà.

La manifestazione è stata brillantemente presentata dall’impeccabile Edda Cioffi, e le miss Lucia Schettino e Annachiara Amoruso.

Servizio sull'evento al Maschio Angioino nell'edizione del telegiornale delle 14.00, sul canale 16 del digitale terrestre.