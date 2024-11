Elezione RSU Menarini di Flumeri: "Ottimo risultato per Ugl Metalmeccanici" "Eletto RSU e grazie ai consensi anche RLS Antonio Perillo. Auguri di un proficuo lavoro"

"Alle elezioni RSU della Menarini Flumeri in provincia di Avellino l’Ugl metalmeccanici ottiene un ottimo risultato alle elezioni e conferma la propria rappresentanza sindacale risultando il terzo sindacato su sei sigle che si sono presentati alla tornata elettorale per il rinnovo del consiglio di fabbrica": ecco il commento del segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci. "Abbiamo ottenuto un risultato importantissimo costruito prima del voto in un contesto per niente facile attestandoci con un consenso del 16 per cento dei voti raddoppiando di fatto, le preferenze rispetto alla precedente tornata elettorale. È risultato, quindi, eletto RSU e grazie ai consensi anche RLS Antonio Perillo al quale vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro. Soddisfazione per il risultato conseguito e ringrazia tutto il gruppo all’interno della grande azienda. Ringrazio tutti i candidati della nostra lista, i membri della commissione e tutte le lavoratori e lavoratrici che hanno permesso con il loro voto di eleggere la nostra rappresentanza, Antonio Perillo".

Antonio Perillo eletto RSU e RLS

"Abbiamo ottenuto un risultato importante costruito grazie al grande lavoro svolto da tutti, dal Segretario Provinciale Ugl metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci, Antonio Perillo al quale vanno i complimenti di tutta la Segreteria Nazionale: compimenti anche ai candidati Paolo Colicchio e Francesco Maraia che hanno svolto un ruolo importante, alla RSU e RLS eletto Antonio Perillo e a tutti i dipendenti che accordandoci la loro fiducia hanno permesso alla nostra organizzazione di ottenere un risultato importante. - ha aggiunto il segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera - Il risultato ora ottenuto nel sito di Valle Ufita per la Ugl metalmeccanici rappresenta non un punto di arrivo bensì, un importante punto di partenza per tutto il territorio, sindacato, azienda e lavoratori che deve adesso concretizzare l’ottimo lavoro svolto in questi anni nel pensare e programmare il rilancio dell’azienda con la nuova società e management della Menarini, unica azienda italiana che produce autobus".