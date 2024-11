Avellino, costo TARI: "In bolletta un risparmio dal 7 al 18 per cento" Novità per la tassa sui rifiuti, Nargi: "Si tratta di una splendida notizia per l’intera città"

"Si abbassa notevolmente il costo della Tari nel Comune di Avellino": annuncio da parte dell'amministrazione guidata da Laura Nargi. "Grazie al passaggio di gestione del servizio rifiuti alla società Grande Srl, utenze domestiche e commerciali beneficeranno di uno sgravio che va dal 7 al 18 per cento in meno sulle bollette del 2024, rispetto al 2023. - si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città - Avellino è prima in Campania per i risparmi conseguiti e figura così tra le uniche 20 città d’Italia in cui si registra un’inversione di tendenza rispetto ai costi. Dalle tabelle allegate alla delibera sul Pef e sulle Tariffe Tari per l’anno 2024, approvata dalla giunta Nargi, si desumono numeri inequivocabili. Tradotto in cifre, il risparmio sarà in media del 7 per cento per le famiglie, mentre per le imprese - in un frangente particolarmente delicato dal punto di vista economico - sarà ancora più consistente. La riduzione dei costi raggiungerà il 18 per cento per bar, caffè e pasticcerie, il 17 per cento per banchi di mercato e generi alimentari. Medesimo risparmio per attività artigianali di produzione di beni specifici, mentre pagheranno il 15 per cento in meno gli esercenti di ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio. Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi si attestano al 12 per cento in meno".

Il sindaco Nargi: "È questa la città che vogliamo"

"Si tratta di una splendida notizia per l’intera città che testimonia concretamente come l’affidamento del servizio alla società Grande Srl sia stata un’ottima intuizione. - ha affermato il sindaco di Avellino, Laura Nargi - Da una parte riscontriamo e monitoriamo quotidianamente un servizio efficiente ed una città più pulita; dall’altra, alleggeriamo la pressione fiscale per i nostri cittadini. In particolare per quelle attività commerciali che sono la spina dorsale della nostra economia, ma che necessitano di una boccata d’ossigeno per rilanciarsi e creare ricchezza ed occupazione sul territorio. È questa la città che vogliamo: più sostenibile, anche economicamente, e sempre più pulita".