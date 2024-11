Evento straordinario in Campania: donna compie 114 anni a Sturno Lucia Laura Sangenito è seconda nonnina più anziana in Italia. Domenica l'omaggio del sindaco

La Campania si appresta a festeggiare la donna più longeva alla veneranda età di 114 anni, a Sturno in provincia di Avellino alla vigilia del disastroso sisma del 23 novembre 1980. Un evento straordinario che rappresenta un vero e proprio record per l'Irpinia. E' la bella storia di longevità che vede come protagonista Lucia Laura Sangenito, seconda donna più anziana in Italia. La prima, Claudia Baccarini che ha la sua stessa età, con un distacco di soli 40 giorni vive a Faenza dove ha già tagliato l'invidiabile traguardo il 13 ottobre scorso.

Domenica 24 novembre nel giorno di Cristo Re, nonna Laurina riceverà come gli anni gli onori dell'amministrazione comunale con la visita del sindaco Vito Di Leo, il quale la omaggerà di una meravigliosa torta. Una festa come intima e familiare, accanto al focolare di casa che arde di gioia anche questo inverno accanto a nonna Laurina.

Prega, recita il rosario, mangia con appetito, qualche passo in casa e le immancabili chiacchierate con sua figlia adorata Maria. Così trascorre il suo tempo la super centenaria nella sua abitazione di via operai, dove qualche settimana fa si è fermata per lei la statua di San Michele Arcangelo durante la processione.

Ha visto guerre, terremoti e pandemie. Una vita piena di sacrifici. Ha lavorato sin da giovane caricando pietre sulle spalle.

Erano tempi duri, ma la guerriera dell'Irpinia non si è mai arresa, nonostante un intervento chirurgico al femore qualche anno fa ad Ariano ad opera dell'ex primario Rossano Cornacchia e vari acciacchi tra cui alcune cadute in casa. E' pronta anche quest'anno a tagliare un nuovo traguardo nazionale.