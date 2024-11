Alaia: "La lotta contro la violenza sulle donne è una sfida di civiltà" Così il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania in una nota

"La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, rappresenta un'importante occasione per rinnovare il nostro impegno collettivo contro ogni forma di abuso, discriminazione e oppressione che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. Questa ricorrenza non è soltanto un momento di riflessione, ma un richiamo al dovere morale di tutti noi: così in una nota si è espresso Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania e consigliere del Gruppo Italia Viva.

"La violenza contro le donne è un crimine che viola la dignità umana e mina i valori fondamentali della nostra società. Come Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, voglio sottolineare il profondo legame tra la violenza di genere e la salute: fisica, mentale e sociale. Gli abusi generano traumi che possono segnare un'intera esistenza. È nostro dovere, come istituzioni e cittadini, costruire una rete di protezione efficace, garantendo assistenza, supporto e percorsi di rinascita. La Campania, in particolare, sta compiendo importanti passi avanti per rafforzare i centri antiviolenza, potenziare i servizi di assistenza psicologica e sensibilizzare le nuove generazioni. Tuttavia, non è sufficiente affrontare solo le emergenze: è essenziale investire nell’educazione, promuovendo fin dall’infanzia una cultura basata sul rispetto e sull’uguaglianza."

"Un pensiero a tutte le vittime di violenza e alle loro famiglie. Non restiamo indifferenti. La violenza si combatte anche con la denuncia, il coraggio di schierarsi e la volontà di cambiare una mentalità che troppo spesso tollera o minimizza. Ribadiamo il nostro impegno: la lotta contro la violenza sulle donne è una sfida di civiltà che coinvolge l'intera società. Continueremo a lavorare affinché nessuna donna debba mai più sentirsi sola, indifesa o abbandonata davanti alla violenza": conclude Alaia.