Franco Mazza: una lunga e onorata carriera al fianco della gente Medico simbolo dell'impegno a tutela della salute dei cittadini della Valle del Sabato e non solo

Una lunga carriera al servizio della comunità tra le fila dei medici dell'azienda sanitaria di Avellino, quella di Franco Mazza, che oggi completerà il suo ultimo giorno di onorato servizio.

Medico simbolo del bene comune e dell'impegno a tutela della salute dei cittadini della valle del Sabato, Franco Mazza chiude la sua carriera con la qualifica di responsabile della prevenzione e protezione dell'Asl di Avellino.

Nell'Asl dal 1995, Mazza ha lavorato con impegno straordinario in tante emergenze territoriali, come quella Covid. Medico nel senso autentico del termine ha sempre dimostrato il lato umano di un lavoro affrontato con amore, serietà e competenza.

Componente e fondatore del comitato "Salviamo la nostra Valle del Sabato, Salviamo la nostra vita", Mazza ha sempre promosso iniziative di sensibilizzazione e tutela dell'ambiente, con un'attenzione speciale rivolta ai cittadini residenti nella Valle in cui insistono numerosi comuni irpini, nel nome di una cittadinanza attiva, consapevole e militante. Negli anni bui e difficili dell'emergenza rifiuti in Irpinia, prese parte anche alle varie manifestazioni di lotta contro la discarica di Difesa Grande ad Ariano e Pustarza a Savignano Irpino, al fianco delle popolazioni in lotta.

Oggi per il dottore Mazza, dunque, l'arrivo di un giorno speciale che chiude una brillante carriera e i saluti speciali e commossi dei suoi colleghi.