Avellino, Match Potenza -Avellino: si lavora per un maxischermo Domani mattina riunione del comitato Ordine Pubblico per valutare le misure da adottare

di Paola Iandolo

A Palazzo di Città si lavora per installare un maxischermo al centro della città e far assistere gli avellinesi al match contro il Sorrento. Match che potrebbe condurre l'Avellino in Serie B ancor prima dell'ultima giornata di campionato. A richiederlo i tifosi in vista della gara in programma sabato 19 aprile alle ore 18.30.

La sindaca Nargi

"Ci stiamo impegnando per predisporre un maxi-schermo, presumibilmente al centro. Ovviamente, abbiamo problemi di ordine pubblico ma stiamo facendo di tutto. L'impegno è massimo. Oltre alla scadenza del bilancio, la città avrà il suo maxi-schermo" ha assicurato il sindaco di Avellino Laura Nargi ai supporters della squadra biancoverde, desiderosi di festeggiare un traguardo atteso da anni. Sale la febbre da B, un maxi-schermo al centro città per il match Sorrento-Avellino

Sale l'attesa di conoscere quale sarà il campo sul quale si giocherà la partita più importante della stagione. A Roma nel pomeriggio, alle ore 17, si terrà la riunione del CASMS, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per stabilire definitivamente quale sarà la sede della sfida tra Sorrento e Avellino. La gara dovrebbe svolgersi allo stadio Viviani di Potenza. Ma si stanno valutando anche altre sedi quali Frosinone, Campobasso e Cava de’ Tirreni.

Inoltre, domani, in Prefettura, si terrà la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per valutare le misure di sicurezza da mettere in atto in caso di festeggiamenti.