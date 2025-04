Dopo 9 anni di attesa diventa mamma: "Sei la mia meravigliosa Vittoria" Al Malzoni Research Hospital di Avellino il fiocco rosa con il dottore Petta

Avevano perso ogni speranza di diventare genitori Patrizia, 43enne insegnante, e Fedele, 46 anni, dopo ben 9 anni di attesa. Patrizia era stata sottoposta a 19 interventi chirurgici tra miomectomie, colecistectomie ed isteroscopie sia diagnostiche che operative. Poi i tentativi di fecondazione, senza successo.

L'incontro con il dottore Raffaele Petta

Alla fine si sono rivolti al dottore Raffaele Petta, che dopo aver effettuato nuove indagini, ha proposto alla coppia un nuovo tentativo, con percorsi nuovi. E la strada era quella giusta: Patrizia è rimasta incinta, ma il dottore Petta ha predicato fin da subito cautela visti i 19 interventi chirurgici "e la condizione attuale molto delicata per voluminosi miomi ancora presenti, trattandosi quindi di una gravidanza ad altissimo rischio", come sottolineato dallo stesso camice bianco. Inevitabili approfonditi controlli (clinici, ecografici, flussimetrici, cardiotocografici ed ematologici) durante la gravidanza. Alla 36° settimana fu necessario il ricovero presso il Reparto di Ostetricia del “Malzoni Research Hospital” diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni per grave anemia ed iniziale gestosi. Per l’aggravarsi della sintomatologia fu operata il 22 febbraio dal professore Carmine Malzoni con il dottore Vincenzo Bove Ferrigno e la ostetrica capo, dottoressa Margherita Lembo e la collaborazione dell'infermiera Serena D’Ercole. L’anestesia fu condotta dal dottore Franco Lazzarini.

La nascita della piccola Vittoria

Alle ore 9,30 è nata la piccola Vittoria, con un peso di 3 kg 230, affidata alle cure del dottore Angelo Izzo, responsabile della Terapia Intensiva Neonatale del “Malzoni Research Hospital”.

Il ringraziamento di Patrizia

“Voglio ringraziare tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questo sogno: tutto il personale medico e paramedico del “Malzoni Research Hospital” per l’eccellente assistenza che hanno prestato alla piccola Vittoria ed a me personalmente durante tutto il ricovero”, il commento della signora Patrizia.