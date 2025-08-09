Moscati Perito si è insediato: il manager fa il tour e parte dal Pronto Soccorso Da stamane la nuova governance del Moscati al lavoro

Questa mattina ?????????????? ???????????? ha assunto ufficialmente l’incarico di Direttore Generale, affiancato dalla squadra al completo: ???????????????? ?????????????? alla Direzione Sanitaria e ?????? ?????????????? alla Direzione Amministrativa.

Dopo aver completato gli adempimenti burocratici legati all’insediamento, il nuovo Direttore ha voluto iniziare il suo mandato con un gesto concreto: ?????? ???????????? ???? ???????????? ???????????????? ?????????? ????????a' ?????????????????????? con tutto il management per incontrare da vicino il personale e ascoltare le esigenze di chi opera in prima linea.

L’accoglienza della nuova Direzione Strategica è stata calorosa e sentita: un segnale forte di coesione e spirito di squadra che conferma il valore umano e professionale della comunità Moscati.

«Un’accoglienza straordinaria che mi onora e mi stimola a dare il massimo - ha dichiarato il manager Perito -. L’Azienda Moscati, alla quale sono profondamente legato, è una realtà sana, solida e ricca di professionisti straordinari, che ogni giorno mettono al centro la salute e il benessere delle persone. Il mio impegno sarà volto a valorizzare tutte le competenze interne, a promuovere l’innovazione e a rafforzare il senso di squadra che ha sempre contraddistinto questa comunità ospedaliera»

Benvenuti, Direttori!