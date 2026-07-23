Addio a Bruno Fierro, una vita al servizio della politica e di Montella Profondo cordoglio tra le forze di sinistra della provincia di Avellino

La politica irpina piange la scomparsa di Bruno Fierro, storico dirigente politico, già sindaco di Montella e assessore provinciale all'Ambiente. Una vita dedicata all'impegno pubblico, iniziata nelle fila del Partito Comunista Italiano e proseguita nei partiti nati dopo la svolta della Bolognina, sempre con un forte legame con la sua terra e con la comunità di Montella. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella politica provinciale, dove è stato per decenni un punto di riferimento.

Numerosi i messaggi di cordoglio

La Federazione provinciale di Sinistra Italiana lo ricorda come "un dirigente e militante protagonista di tante battaglie per il riscatto dell'Irpinia, amministratore rigoroso, lungimirante e appassionato". Nella nota si sottolineano la lucidità del suo sguardo sulla realtà e il profondo senso delle istituzioni, esprimendo vicinanza alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene.

La nota del sindaco Rino Buonopane

"Oggi daremo l’ultimo saluto a Bruno Fierro. Come molti in queste ore stanno ricordando, Bruno e’ stato un amministratore competente e visionario, dirigente di partito coerente, espressione autentica della Sinistra del nostro territorio.

Per me Bruno è stato innanzitutto il sindaco, l’amministratore lungimirante, l’uomo delle scelte, spesso coraggiose, capace di mettere costantemente al centro di ogni discussione il futuro della nostra comunità. Mancheranno anche a me i lunghi confronti e le tante discussioni fatte caro Bruno. Sappi che anche questo è stato per me occasione di grande arricchimento personale prima ancora che politico e amministrativo".

Parole di affetto anche da Giuseppe Moricola, che definisce Fierro uno degli ultimi testimoni della grande tradizione della sinistra irpina. "È stato un sindaco di grandi capacità e un amministratore provinciale autorevole – scrive –. Per me è stato un punto di riferimento costante, un vero compagno, capace di coniugare competenza, umanità e passione politica".

Il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Roberto Montefusco, affida il suo ricordo a una riflessione intensa: "Con la scomparsa di Bruno Fierro siamo tutti un po' più sradicati". Montefusco ricorda un dirigente politico capace di vivere il potere come strumento per realizzare il bene comune e mai come occasione di affermazione personale. Un uomo profondamente legato a Montella, ma con uno sguardo sempre aperto al mondo, che attraversò con sofferenza la fine del PCI senza mai rinunciare ai valori della sinistra, continuando il suo impegno nel Pds, nei Democratici di Sinistra, in Sinistra Democratica, Sinistra Ecologia Libertà e infine in Sinistra Italiana.

Al cordoglio si unisce anche la Federazione irpina del Partito della Rifondazione Comunista, che ricorda Bruno Fierro come uno storico dirigente della sinistra irpina e un amministratore attento e competente, stringendosi con affetto al fratello Lucio e a tutta la famiglia.