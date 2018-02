Irpinia, scende dal bus e viene investita: donna in ospedale Castelvetere. E' accaduto lungo la vecchia Ofantina oggi pomeriggio: investita una 31enne.

di Andrea Fantucchio

E' scesa dal bus ed è stata investita da un'auto che non è riuscita ad arrestare la sua corsa. Secondo una prima ricostruzione è questo quanto accaduto a una trentunenne oggi pomeriggio. L'incidente è avvenuto lungo la vecchia Ofantina nel territorio di Castelvetere.

L'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso. E' stato chiamato il 118 e così è tempestivamente intervenuta un'ambulanza. Il personale medico ha prestato le prime cure alla donna poi caricata sul mezzo. L'ambulanza è ripartita in codice giallo verso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Arrivata in ospedale la malcapitata è stata soccorsa dagli specialisti della struttura ospedaliera. Sono seguiti gli esami strumentali che hanno escluso lesioni interne. Sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione locale: toccherà a loro ricostruire l'accaduto.

Si tratta del quarto incidente che si è verificato in meno di ventiquattro ore in Irpinia. Ieri sera, poco dopo le 21, in via Taverna Campanile a Monteforte Irpino un'auto, nel tentativo di superare un bus, si è scontrata con una vettura che proveniva dal senso opposto. L'uomo al volante è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza.

Anche quella di oggi è stata una giornata segnata da alcuni incidenti. A Montemiletto, poco dopo le 11, due vetture, per cause ancora da ricostruire, si sono tamponate. A finire in ospedale una 57enne che non ha subito ferite gravi. Toccherà agli agenti della Polstrada del vicequestore Renato Alfano ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e poi stabilire eventuali colpe. Il traffico dopo l'iniziale rallentamento è poi tornato a defluire normalmente. Nessuna grave ferita per il conducente dell'auto che, in mattinata, è sbandata lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno nel territorio di Serino.