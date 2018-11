Dirigente corrotto, Capaldo risponde: tutto falso Attraverso il suo legale l'imprenditore finito nel mirino degli inquirenti offre la sua versione

di Andrea Fantucchio

Un caso di presunta corruzione che riguarda il capo dell'Ispettorato interregionale del Lavoro di Napoli, Renato Pingue. All'epoca dei fatti contestati, dal 2015 al 2016, direttore della direzione territoriale del lavoro di Avellino. Due ditte finite nel mirino della Procura del capoluogo irpino, la Antonio Capaldo spa (colosso di livello nazionale nel settore della logistica e dei servizi) e la Natana Doc (legale rappresentante Giovanni Attanasio). Il legale rappresentante della azienda irpina, Gerardo Capaldo, ex sindaco di Atripalda, risponde attraverso il suo legale Luigi Petrillo e spiega a Ottopagine.it: «Il sequestro è frutto di un errore marchiano di fatto e di diritto che verrà impugnato dinanzi al tribunale del riesame di Avellino. Quanto alle ipotesi di corruzione è assolutamente impensabile che Pingue abbia voluto favorire la Capaldo spa. Basti pensare che lo stesso dirigente ha applicato alla ditta una sanzione di circa sei milioni di euro, nel maggio del 2016, subito dopo l'assunzione del figlio ingegnere».

Secondo gli inquirenti, coordinati dal procuratore Rosario Cantelmo, al centro dell'episodio di corruzione ci sarebbe proprio l'assunzione alla Capaldo del figlio di Pingue che, “avrebbe chiuso un occhio” sui dei controlli ispettivi. I legali rappresentanti delle due società, – scrive il gip Fabrizio Ciccone – avrebbero omesso «di fornire ai lavoratori le informazioni aventi in oggetto i diritti loro spettanti, derivanti dall'accertamento ispettivo della direzione territoriale del lavoro di Avellino e della guardia di finanza avellinese» facendo firmare, anche attraverso altre persone,i verbali di conciliazione ai dipendenti, dando loro un corrispettivo inferiore rispetto a quello previsto. Diverse minacce sono state raccolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Avellino, Quintino Russo. Una per tutte: «Ti ho mandato a chiamare tante volte… se non firmi perdi filippo e panaro… non ti dimenticare che hai un figlio… ti conviene firmare perché il posto di lavoro è caro ed è un peccato che lo perdi».

Le dichiarazioni di un operaio inite nell'ordinanza: «Nel 2015, presso i capannoni Capaldo, ci sono stati dei controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Avellino con la guardia di finanza. Durante i controlli, fui ascoltato dagli ispettori, i quali mi fecero delle domande in merito alle mie condizioni lavorative. Dopo qualche mese dal controllo... si tennero delle riunioni finalizzate a raggiungere un accordo sindacale fra operai e la cooperativa... mi riferirono che per il periodo di lavoro svolto precedentemente presso i capannoni, mi spettava una somma di 2700 euro netti, che avrei percepito, in caso di adesione al concordato, in tempi brevi. In particolare mi dissero che la somma si riferiva a tutti gli anni in cui avevo lavorato presso la ditta.... i rappresentanti della cooperativa, pur non indicandomi mai la vera cifra che mi sarebbe spettata per legge, mi riferirono che la cooperativa, per chiudere la mia posizione mi poteva dare solo la somma prevista dal concordato...». Il lavoratore aggiunge di non essere stato iscritto in nessun sindacato e che, al momento della conciliazione, non aveva delegato alcun sindacalista.

Il giudice per le indagini preliminari cita una consulenza affidata dalla Procura, al professore ordinario di Diritto del lavoro presso la facoltà di economia dell'Università Politecnica delle Marche, proprio sulle le conciliazioni fra gli ottantatré lavoratori e la Natana. Doc. E afferma, «violano la normativa in materia, non solo perché i lavoratori risultano avere subito – come dagli stessi riferito – forti pressioni a firmare gli accordi, ma anche per non avere... ricevuto l'informativa e l'assistenza sindacale necessarie affinché si formasse correttamente la loro volontà in ordine agli effetti dispositivi della conciliazione». Accuse, come detto, tutte respinte dai diretti interessati che sono pronti a impugnare il sequestro di alcuni conti dinanzi ai giudici del Riesame. Anche il dirigente dell'Ispettorato, affiancato dagli avvocati Ettore Freda e Giuseppe Fusco, è pronto a offrire la sua versione dei fatti nell'interrogatorio di garanzia che si terrà di fronte al gip lunedì mattina. La difesa ritiene che via sia stata, «una evidente errata interpretazione di norme extrapenali da parte della procura e del gip, che rendono irragionevole la misura cautelare imposta a Pingue».