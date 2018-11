Corruzione all'ispettorato e imprenditori: altri indagati Inchiesta solo all'inizio. Come rivelato dai numerosi "omissis" nella prima pagina dell'ordinanza

di Andrea Fantucchio

Sono gli «omissis» contenuti nell’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari a confermare come l’inchiesta su un presunto caso di corruzione, intorno a un episodio contestato all'ex direttore della direzione territoriale del lavoro di Avellino (fra il 2015 e il 2016), sia solo all'inizio. Oltre al dirigente finito ai domiciliari, e ai due imprenditori accusati di averlo corrotto per "chiudere un occhio" su dei controlli e di aver minacciato degli operai per far firmare conciliazioni svantaggiose, ci sono altri quattordici nomi secretati. Forse persone che hanno concorso nei reati ipotizzati o per i quali si potrebbe poi procedere in uno stralcio del filone di indagine principale. (QUI I DETTAGLI E POSIZIONE INDAGATI).

Sessanta pagine di ordinanza cautelare che ruotano intorno alle dichiarazioni di decine di operai. Molti di loro hanno confermato di aver preso parte alle conciliazioni sospette senza essere affiancati da sindacalisti e hanno raccontato di aver ricevuto pressioni, dirette e indirette, dai propri datori di lavoro per firmare le buste paghe. I più reticenti sarebbero stati minacciati con il licenziamento.

Gli omissis potrebbero al momento coprire proprio persone che hanno contribuito agli illeciti denunciati dai lavoratori, profili sui quali i magistrati, coordinati da Rosario Cantelmo, stanno ancora indagando e che per questo tengono secretati. Nomi che potrebbero essere rivelati quando le misure contenute nel decreto del gip, nel quale rientra anche il sequestro da circa due milioni a carico delle imprese indagate, saranno impugnate dinanzi ai giudici del Riesame: lì la Procura dovrà depositare le carte delle inchiesta, e forse scoprire proprio gli omissis che potrebbero far ulteriore luce sui reati contestati. Al momento gli indagati, attraverso i loro legali (fra i quali gli avvocati Luigi Petrillo, Ettore Freda e Giuseppe Fusco), hanno seccamente rispinto tutte le accuse e si dicono pronti a dimostrare la loro estraneità rispetto ai reati contestati. Lunedì è previsto l’interrogatorio di garanzia per il funzionario finito ai domiciliari.