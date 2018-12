Donna 65enne trovata morta in casa: giallo in Irpinia La 65enne è stata trovata senza vita in casa sua ad Altavilla Irpina

di Siep

I Carabinieri di Altavilla Irpina sono intervenuti questa mattina in una casa del centro del paese, dove è stata trovata senza vita una donna di 65 anni. La signora di origini polacche viveva da sola in quell'appartamento dove, una volta arrivati, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso le verifiche del medico legale, ma da una prima ispezione esterna sul corpo, pare che la 65enne sia morta per cause naturali. Sono in corso ulteriori accertamenti. La notizia della morte della signora si è rapidamente diffusa in paese. In tanti hanno seguito dalla strada gli interventi dei sanitari del 118 e dei carabinieri.