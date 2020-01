Una discarica di auto nel fondo privato: denunciato Domicella. Un uomo aveva trasformato il suo terreno in un centro autodemolizioni auto

Discarica di rifiuti non autorizzata: è il reato cui dovrà rispondere un uomo di Domicella, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola.

All’esito di un sopralluogo eseguito in un fondo agricolo di Domicella, i carabinieri hanno constatato la presenza di nove auto di varie marche, tutte non marcianti ed in stato di abbandono, nonché di numerose parti di autoveicoli. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro.