Al Moscati di Avellino 119 ricoveri e 13 in terapia intensiva Il bilancio del 23 marzo a cura della direzione sanitaria

119 ricoveri per Covid 19, 13 in terapia intensiva e uno in corso di verifica. 1 i decessi e 62 test positivi. Un paziente guarito. Questo il bilancio di lunedi 23 marzo presso l'azienda Ospedaliera Moscati di Avellino. Lo ha reso noto in un video messaggio la direzione sanitaria del presidio di Contrada Amoretta. Rosario lanzetta spiega: "Stiamo allargando le aree attrezzate per la degenza da Covid 19: otorino laringoiatria, chirurgia d'urgenza e chirurgia generale. Abbiamo sollecitato la Protezione civile Nazionale per altre apparecchiature. Oggi arriveranno ad Avellino tre respiratori polmonari e presidi di protezione mascherine e tute. Presso la Palazzina Alpi dovrebbero essere attrezzati altri posti di terapia intensiva e sub intensiva".