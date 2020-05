Morte anziano e badante, salme liberate: caso chiuso La tragedia di Villanova del Battista. Vicenda ricostruita dagli inquirenti

La magistratura ha concesso il nulla osta. Caso chiuso a Villanova del Battista. Sono libere le due salme che erano state trasportate ieri sera nel cimitero villanovese dall'impresa di onoranze funebri Silano. Martedì prossimo è previsto il rito funebre, il primo con le nuove disposizioni del Governo Conte nel piccolo comune ufitano, paese segnato purtroppo in questo avvio del 2020 da diversi eventi tristi legati soprattutto al Covid-19 che hanno addolorato la comunità.

Sarebbe morto da diversi giorni per cause naturali Carmine Iannarone l’anziano di 99 anni, ritrovato senza vita, seduto su una sedia all’interno di una veranda, in un’abitazione di campagna in contrada Pila alle porte di Villanova del Battista in avanzato stato di decomposizione. A confermarlo è stato stamane il medico legale Lamberto Pianese, attraverso la sua meticolosa ricostruzione, dopo essere intervenuto sul posto per effettuare un esame esterno.

La scoperta è stata fatta solo nella tarda mattinata di ieri dopo la segnalazione di un nipote insospettito dal rifiuto da parte della badante di farlo entrare in casa. Quest’ultima, di 64 anni ritrovata poi impiccata in un capannone, lo avrebbe vegliato in preda alla paura e allo sconforto fino alla decisione di compiere poi un gesto estremo.

Smentita dai carabinieri la notizia infondata diffusa da un organo d’informazione relativa ad un omicidio suicidio. Non vi è nessun elemento che lascia immaginare tale ipotesi.