Aste Ok, bagarre in aula sulle repliche. A sorpresa oggi arriva la sentenza Il collegio giudicante ha lavorato tutta la notte alla stesura del dispositivo

di Paola Iandolo

E' prevista in giornata la lettura del dispositivo per il processo Aste Ok. Il collegio presieduto dal giudice Roberto Melone ha, la notte scorsa, lavorato alla stesura del dispositivo per i 18 imputati coinvolti nel processo sul presunto condizionamento delle aste svoltesi presso il tribunale di Avellino tra il 2018 e il 2019.

L'udienza ieri sera è terminata dopo le 22. Ma dopo l'annuncio del pm Woodcock di volere depositare una relazione con le repliche è scoppiata la bagarre in aula. Il collegio giudicante a quel punto si è ritirato in camera di consiglio. Stamane intorno alle 10 si saprà l'orario in cui verrà letta la sentenza che era prevista per il 3 maggio. Già in mattinata potrà essere reso noto il contenuto del dispositivo per i 18 imputati per i quali il pm al termine della sua requisitoria aveva chiesto per:

Livia Forte 24 anni di reclusione

Armando Pompeo Aprile 25 anni

Nicola Galdieri 14 anni e 8 mesi

Beniamino Pagano 16 anni e 6 mesi di reclusione

Damiano Genovese 14 anni e 6 mesi

Carlo Dello Russo 13 anni e 3 mesi

Antonio Barone 14 anni e 10 mesi

Gianluca Formisano 17 anni e 11 mesi

Emanuele Barbati 8 anni

Antonio Ciccone 6 anni e 6 mesi

Manlio Di Benedetto 8 anni e 1 mese

Antonio Flammia 3 anni

Maria Luigia Gasparro 3 anni e 6 mesi

Raffaele Giaccio 2 anni e 6 mesi

Mario Gisolfi 12 anni e 8 mesi

Ermelinda Becchimanzi 3 anni e 6 mesi

Mario Guerra 3 anni

Giuseppe Di Costanzo 3 anni.