Avellino, 47enne travolto da una trave: operato al Moscati L'intervento al piede, la dinamica del sinistro

E' stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico per la ricostruzione del piede l'uomo di 47 anni, vittima di un grave incidente avvenuto ieri ad Avellino, in Contrada Bagnoli. L'uomo, durante i lavori di demolizione di un rudere di proprietà della moglie, difesa dall'avvocato Giuseppe Di Gaeta, è stato colpito da una trave, cadutagli improvvisamente addosso,riportando gravi ferite.

Immediatamente dopo l'incidente, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, trasportando l'uomo presso l'Ospedale Moscati di Avellino.

Indagini in corso per accertare le cause dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono giunti prontamente anche i carabinieri della Compagnia di Avellino, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento, il 47enne, si trova ancora presso la struttura di Contrada Amoretta, assistito dai familiari.