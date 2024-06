Scontro tra auto e mini moto: ragazzino di 12 anni in prognosi riservata Il grave incidente è avvenuto a Savignano Irpino

Si stava immettendo lungo la strada provinciale ex 91 bis che da Savignano Irpino porta a Monteleone di Puglie in sella alla sua mini moto, quando improvvisamente per cause in corso di accertamento si è scontrato con un'auto rimanendo gravemente ferito a terra. Vittima dell'incidente un ragazzino del luogo di dodici anni.

Lo schianto è avvenuto tra contrada Macchione e Difesa. Alla guida della vettura, un'audi A4 un medico in pensione, persona stimata e conosciuta in paese, come lo sono i familiari del minora, ancora sotto shock dopo l'accaduto. Nella Valle del Cervaro tre ambulanze allertate dalla centrale operative del 118 di Avellino, Stie Savignano Irpino e Saut di Ariano Irpino e Grottaminarda.

La corsa disperata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove il dodicenne è giunto in codice rosso.

Immediato è scattato il piano di emergenza con il coivolgimento della pediatria e l'unità operativa di anestesista da parte del direttore del pronto soccorso Silvio D'Agostino. Una situazione seguita con la massima attenzione, in continuo contatto con la centrale operativa del 118. Nulla è stato lasciato al caso.Il ragazzino ha riportato un trauma commotivo cerebrale e una frattura di tibia e perone. Qui una volta stabilizzato e intubato è stato trasferito in eliambulanza al Santobono di Napoli. La prognosi è riservata.

A bordo dell'elicottero del 118 anche il papà del ragazzino. Nell'elisuperficie di via Maddalena a garantire le operazioni di atterraggio e decollo i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e la polizia.