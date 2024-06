Baiano: chiude la Circumvesuviana per tre mesi, l'ira dei pendolari "Bastavano lavori notturni senza sospendere la tratta"

Chiude per tre mesi la linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana, un ulteriore colpo per le aree interne. Penalizzato un territorio che abbraccia circa 300mila cittadini con insediamenti produttivi e testimonianze storico-archeologiche di grande pregio. Questa mattina, in piazza Luigi Napolitano, a due passi dalla stazione ferroviaria, è andata in scena la protesta di comitati e cittadini che chiedono di effettuare i lavori nelle ore notturne.

"Ritieniamo che i lavori andassero fatti di notte senza sospendere la tratta. - ha spiegato il portavoce dei pendolari vesuviani, Enzo Ciniglio - I servizi non sono affatto sostitutivi. Non permettono la mobilità tra i comuni della tratta. Ormai è chiaro a tutti. Hanno chiuso a Baiano per dare i treni sulla linea di Sorrento. Questa è la verità e nessuno ha il coraggio di dirlo".