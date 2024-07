Dolce Vita, a settembre l'udienza in Cassazione per Festa Il legale dell'ex sindaco punta ad ottenere la revoca o l'attenuazione della misura cautelare

di Paola Iandolo

La decisione sugli arresti domiciliari per l'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sarà discussa il prossimo settembre. L'udienza sul ricorso presentato dal suo legale, l'avvocato Luigi Petrillo, è stata rinviata a dopo l'estate.

La decisione di discutere la custodia cautelare a settembre è stata presa per garantire un adeguato esame della pronuncia del riesame che ha confermato gli arresti domiciliari. Al momento, si attende solo la definizione della data esatta dell'udienza. La decisione della Cassazione sarà cruciale per il futuro legale di Gianluca Festa, il quale punta ad ottenere un'attenuazione della misura applicata nei suoi confronti il 18 aprile scorso quando è stato notificato il decreto di perquisizione e sequestro anche per la neo eletta sindaco Laura Nargi, il dirigente comunale G.M e per la vincitrice del concorso per funzionaria tecnico al comune di Avellino, M.C.