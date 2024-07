Ariano: anziano in carrozzina elettrica travolto da un'auto Paura lungo corso Vittorio Emanuele

Lo hanno trovato faccia a terra con la carrozzina elettrica ancora addosso i soccorritori del 118 accorsi immediatamente in suo aiuto. Sono partiti all'istante senza neppure il medico in ambulanza.

E' vivo per miracolo un 74enne di Montecalvo Irpino, residente ad Ariano Irpino al corso Vittorio Emanuele. Mancavano una manciata di metri per arrivare alla sua abitazione. L'uomo era insieme a moglie e figlia. Tutti e tre non hanno avuto il tempo di capire nulla.

Un'auto condotta da una donna del luogo per cause in corso di accertamento lo ha scaraventato in aria sotto gli occhi della figlia che reggeva e vigilava come sempre la carrozzina e della moglie a piedi dietro di lui.

Una scena terribile. "In preda allo spavento e al forte stato di agitazione, non abbiamo avuto neppure la forza di chiamare il 118, fortunatamente vi era un giovane in quel momento che si è subito prodigato."

In tutto questo, l'investitrice che in un primo momento si era allontanata è stata successivamente rintracciata dalla polizia e accompagnata in commissariato.

L'anziano è giunto in codice rosso ed è stato sottoposto a tutti gli esami necessari. Avrebbe riportato un trauma cranico, fratture ad un braccio e spalla. Ma è andata fin troppo bene. Dinamica a parte, l'incidente che poteva avere conseguenze davvero tragiche si è verificato su un tratto di strada dove da anni i marciapiedi vengono utilizzati dai residenti per parcheggiare le auto senza alcun rispetto per pedoni e disabili. Uno dei quartieri più indisciplinati della città dove il rispetto delle regole è pari a zero. E in quest'ultimo caso, come se non bastasse vi era anche un palo della pubblica illuminazione al centro del marciapiede ad ostacolare il passaggio della carrozzina.