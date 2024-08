Incidente tra Marzano e Pago: indagata la 25enne alla guida dell'altra auto Nello scontro frontale ha perso la vita Domenico Romano, 48enne di Lauro

di Paola Iandolo

E' stata iscritta nel registro degli indagati C.M. 25enne di Moschiano che ieri sera si è schiantata contro l'auto di Domenico Romano 48enne di Lauro. L'uomo deceduto sul colpo era a bordo della sua macchina insieme alla moglie Sara e uno dei suoi due figli di appena nove anni quando la sua vettura, una Citroen è entrata in collissione con una 500 guidata dalla 25enne lungo la Ss403, strada che collega il Vallo di Lauro al nolano. La 25enne risponde di omicidio stradale. Un atto dovuto l'iscrizione della giovane nel registro degli indagati per consentire agli inquireinti di poter effettuare gli accertamenti irripetibili sia sulla salma del 48enne che sui veicoli coinvolti nel sinistro mortale e posti sotto sequestro.

La ricostruzione

Inutili i tentativi di soccorso posti in essere dai sanitari del 118 giunti immediatamente sul luogo dell'incidente, insieme agli agenti del Commissariato di Lauro che indagano sulla dinamica dell’ennesimo sinistro mortale avvenuto in Irpinia. Feriti anche la moglie del 48enne ricoverata al Moscati di Avellino e il figlio più piccolo di Domenico, ricoverato al Santobono di Napoli per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. In codice rosso anche C.M. alla guida della 500 che si è scontrata con quella di Domenico, ora ricoverata presso l’Ospedale del Mare.

Le indagini

Gli inquirenti ora sono concentrati nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono in corso per stabilire la velocità con la quale procedevano i due veicoli. Ma non solo. All’attenzione degli inquirenti ci sarebbero anche i suoi canali social dove la ragazza poche ore prima aveva pubblicato materiale video proprio mentre era alla guida.Non è da escludere che l’incidente possa essere stato causato da un sorpasso azzardato. Circostanze che verranno stabilite con assoluta certezza solo al termine di tutti gli accertamenti.