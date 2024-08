Ariano: senz'acqua da cinque giorni, dove sono le autobotti? Popolazione sul piede di guerra: l'alto calore annulli le bollette

San Nicola a Trignano zona Macchiarello, Corso Vittorio Emanuele, Cardito in alcuni punti, Torana nei pressi di un noto ristorante dove qui addirittura l'acqua manca da cinque giorni.

Una situazione di disagio estremo, in piena estate con temperature altissime che sta mettendo a dura prova tantissime famiglie ad Ariano Irpino.

"Sei villette dimenticate dal mondo - afferma Sonia Guardabascio - tra qualche giorno ci presentiamo in accappatoio a casa di qualcuno al centro per lavarci, visto che da quelle parti sono più fortunati di noi! Non vengono privati mai di questi beni primari!"

Ed è polemica sulla mancanza di autobotti: "Chi le ha viste. In altre città è la prima cosa che viene disposta, con l'invio dei mezzi di concerto con la protezione civile nelle piazze. Ci vengono solo a prendere in giro con conferenze stampa che lasciano il tempo che trovano. Cosa è cambiato? Nulla. Anzi la situazione sta peggiorando di giorno in giorno.

Un'estate così drammatica non si era mai vista finora. E siamo solo agli inizi di agosto. L'alto calore dovrebbe annullare il pagamento delle bollette per questo disagio arrecato all'utenza dimostratasi finora fin troppo pacifica."

Disagi anche nel circondario. A Flumeri in centro da ieri alle 13, l'acqua è tornata stamane alle 9.00 e nel pomeriggio sta andado già via.