"Senz'acqua con la mia bimba di 10 mesi dal 14 agosto: non è giusto" Ancora una grave situazione di emergenza da contrada Serra ad Ariano Irpino

"Dal 14 agosto, senz'acqua in casa con la mia bimba di 10 mesi. Non è possibile, è uno schifo, non se ne può più."

E' il grido disperato di protesta di una giovane mamma. La segnalazione ci arriva sempre da località Serra ad Ariano Irpino, nei pressi del centro Minerva. Una situazione davvero assurda.

Da ben cinque giorni a secco. Da due giorni, qualche residente ha usufruito dell'acqua distribuita dalla protezione civile della regione Campania, dopo la segnalazione dello stato di emergenza alla sala operativa da parte del sindaco Enrico Franza.

Famiglie stremate, con difficoltà enormi soprattutto per anziani, ammalati e disabili. Come Serra ci sono anche altre contrade, strade e rioni della città in forte sofferenza. Ma il caso Serra è savvero assurdo e da incubo. "Stiamo uscendo pazzi, non sappiamo davvero a chi santo rivolgerci."

Non si esclude nelle prossime ore se la situazione non dovesse sbloccarsi, un nuovo sollecito alla prefettura e alla sala operativa regionale.