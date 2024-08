Emorragia cerebrale improvvisa: volo urgente in elicottero da Ariano a Napoli La donna è giunta in condizioni molto serie al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi

Trasferimento d'urgenza in eliambulanza da Ariano Irpino e Napoli per una donna di 80 anni di Savignano Irpino, colpita da emorragia cerebrale.

L'anziana è giunta in condizioni molto serie al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, dove i sanitari intuita la gravità della situazione, una volta stabilizzata, hanno subito predisposto il trasferimento in neurochirurgia alla Federico II dove è in prognosi riservata e necessita di un delicato intervento chirurgico.

Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo i vigili del fuoco di Grottaminarda, insieme ad una pattuglia della polizia municipale e una volante della polizia per la viabilità e l'allontanamento di curiosi lungo la strada panoramica.