Zuffa al ristorante durante un matrimonio ad Ariano: arrivano i carabinieri Necessario l'intervento di due pattuglie per placare gli animi e un'ambulanza del 118

Vecchi rancori, l'affronto e poi il caos generale. E' accaduto durante una festa di matrimonio ad Ariano Irpino. Quella che doveva essere una giornata di festa per i giovani sposi, si è trasformata in pochi secondi in una zuffa rocambolesca. Ma fortunatamente grazie proprio alla mediazione a all'intervento non facile di qualche invitato il banchetto nuziale è andato avanti.

Tutto all'aria nella struttura, il primo affronto da due persone in sala fino a coinvolgere poi altri presenti intervenuti per placare gli animi. E non è stato facile per invitati e camerieri calmare la persona infuriata.

Sul posto due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino e un'ambulanza del 118. I militari grazie al loro tempestivo intervento hanno cercato di riportare la calma, scongiurando il peggio ed avviando le relative indagini. Avranno un gran da fare oggi sicuramente le ricevitorie del lotto...