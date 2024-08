Maltempo nel Baianese, torna percorribile la statale 7 bis Fango e detriti sulla strada dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta sulla zona

Sono proseguite tutta la notte le attività del personale di Anas e della impresa incaricata volte a rendere fruibile la strada statale 7bis, nell'avellinese: uomini e mezzi sono stati all'opera senza sosta per sgomberare il piano viabile della statale dal fango e dai detriti, trasportati dalla potente bomba d'acqua che si è abbattuta sulla zona nella serata di ieri, quando vigeva l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale.

Lo fa sapere Anas spiegando che le conseguenze del maltempo hanno quindi reso necessaria, dalla serata di ieri e fino alle ore 1.00 circa di questa notte, l'interdizione al transito della statale, in entrambe le direzione, tra i territori comunali di Baiano e Mugnano del Cardinale, tra il km 62,000 circa e 62,500. Le operazioni di finitura per la completa pulizia del piano viabile sono tuttora in corso.