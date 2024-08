Mugnano del Cardinale, fissata l'udienza per Bernardo Cava Il giudice dovrà decidere se Cava dovrà affrontare o meno il processo per violazione della misura

di Paola Iandolo

Chiesto il processo per "violazione della sorveglianza speciale" per il boss Bernardo Cava. La Procura di Avellino contesta a Cava di aver violato la misura per partecipare all’incontro con un imprenditore della zona all’interno di un garage di Quadrelle, mentre era in regime di sorveglianza speciale a Mugnano del Cardinale. L'udienza predibattimentale è fissata per l' 11 settembre. Il giudice monocratico del tribunale di Avellino dovraà decidere se Cava - difeso dall'avvocato Claudio Frongillo - dovrà affrontare il processo.

La ricostruzione

L'inchiesta prese il via grazie alla denuncia dell’imprenditore che aveva subito diversi episodi incendiari dei mezzi meccanici nel suo cantiere. Le indagini hanno consentito di si era ricostruire che a garantirgli protezione, dopo il raid incendiario, era stato nel corso di un incontro avvenuto presso un’abitazione in uso a Pellegrino Crisci proprio Bernardo Cava, presentato all’imprenditore come “Don Aldo”. Ricordiamo che il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare.