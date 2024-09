Dolce Vita, Festa potrà sottoporsi all'interrogatorio il 12 settembre Va dal 10 settembre al 19 settembre, il calendario stilato dal pm Fabio Massimo Del Mauro

di Paola Iandolo

Le attività propedeutiche per il rito immediato, inizieranno il 10 settembre. Ma l'ex sindaco Festa, agli arresti domiciliari dal 18 aprile scorso, potrà fornire la sua al pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro giovedì prossimo, 12 settembre.

Il calendario

I primi comparire il prossimo 10 settembre saranno la vincitrice del concorso per funzionario tecnico M.C. difesa dall’avvocato Ennio Napolillo, il candidato al concorso per vigile urbano D.M., suo padre A.M. Tutti e tre indagati a piede libero. Poi sarà la volta dell’ex sindaco agli arresti domiciliari Gianluca Festa (raggiunto da due ordinanze di misure cautelari) L'architetto Fabio Guerriero (ai domiciliari per la seconda ordinanza con le accuse di corruzione nell’esercizio delle funzioni) dovrà comparire il 17 settembre. L’indomani sarà la volta degli imprenditori M.C., E.P e F.C.. il 19 settembre è fissato l’interrogatorio del dirigente comunale G. M. Nessun invito a comparire, per il momento, per l'attuale sindaco di Avellino Laura Nargi e per l'ex dirigente comunale F.S. sottoposta all'interdizione per un anno dai pubblici uffici.