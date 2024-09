Scontro frontale sull'Ofantina, tre feriti: tragedia sfiorata a San Potito Ultra L'incidente poco dopo la mezzanotte. Due ragazzi e una donna ricoverati al Moscati di Avellino

Scontro frontale tra due auto sull'Ofantina. Il bilancio è di tre feriti, tutti ricoverati presso l'ospedale Moscati di Avellino. E' successo poco dopo la mezzanotte nei pressi del comune di San Potito.

Allertati i vigili del fuoco dopo lo schianto

Mezzanotte era passata da 26 minuti quando è arrivata la richiesta di aiuto ai vigil idel fuoco del comando provinciale di Avellino. Una squadra dei caschi rossi si è subito diretta sulla strada statake 7 Ofantina, esattamente al Km. 313,200 nel territorio del comune di San Potito Ultra.

Due le auto coinvolte nell'incidente

Lo scontro è stato terribile, un impatto violentissimo tra le due due autovetture. I vigili del fuoco hanno provveduto a tirare fuori dalle auto i feriti. Si tratta di due ragazzi di 25 e 26 anni e di una donna di 57 anni. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Per i tre feriti si è reso necessario il trasferimento presso l'ospedale Moscati di Avellino dove sono stati sottoposti a cure mediche più accurate.

I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno prestato assistenza ai Carabinieri e alla Polizia per i rilievi dell'incidente. Da chiarire le cause dello scontro che poteva avere conseguenze più drammatiche.