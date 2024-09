Due furti nella stessa zona a Gesualdo: torna la paura tra gli abitanti Rabbia e indignazione da parte della gente che chiede un maggiore controllo del territorio in paese

Ladri in azione a Gesualdo, colpita l'abitazione di un'anziana e il giorno successivo quella di una giovane coppia. Stesso orario serale, zona e dinamica.

Furti studiati alla perfezione, probabilmente con la complicità di un "palo" del luogo, che avrebbe indicato alla banda il momento opportuno e propizio per poter agire indisturbati.

Nel primo caso, la povera anziana di 87 anni si era recata nell'abitazione di una persona defunta per portare conforto alla moglie e qualcosa per la cena. Al rientro ha trovato tutto in disordine.

I lardi hanno portato via effetti personali, oro tra cui una catenina alla quale l'anziana era particolarmente legata e persino un armadietto con fucili all'interno, abbandonati poi nelle campagne a circa 200 metri. Evidentemente non gli interessavano.

Il giorno successivo, sempre di sera, prima del buio hanno preso di mira l'abitazione di una giovane coppia, asportando computer ed effetti personali.

Rabbia e indignazione da parte della gente che chiede un maggiore controllo del territorio in paese. "E' assurdo subire furti in un orario ancora movimentato e in un piccolo paese in cui ognuno sa cosa fa l'altro, le sue abitudini e ogni minimo movimento. Nessuno ha visto o sentito nulla. E' davvero assurdo ciò che è accaduto."