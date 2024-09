Aiello, investito da un'auto: 40enne di Atripalda grave in ospedale E' accaduto domenica mattina all'alba all'altezza del cimitero

Investito ad un'auto: ricoverato in ospedale. E' accaduto domenica all'alba, all'altezza del cimitero di Aiello del Sabato. Il 40enne di Atripalda ma residente a Cesinali, stava attraversando la strada quando lo ha preso in pieno un'auto guidata da un 35enne di Aiello che si è subito fermato per prestare soccorso. Il 40enne è stato trasportato in ospedale con un codice rosso. I medici hanno prestato le prime cure per il 40enne, è grave ma non corre pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri.