Si riaccende la faida tra i Cava e i Graziano: arrestata una donna Operazione della squadra mobile di Avellino nel Vallo di Lauro

Nel Vallo di Lauro, si è assistito ad una fibrillazione nei rapporti tra alcuni familiari delle note famiglie camorristiche “Cava” e “Graziano”.

Stamane, poliziotti dalla squadra mobile di Avellino e del commissariato do polizia di Lauro, coordinati dalla procura della repubblica di Avellino, hanno condotto una vasta operazione con posti di controllo e perquisizioni domiciliari.

Nel corso delle attività è stata arrestata una 40enne perché trovata in possesso di una pistola calibro 6.35, illegalmente detenuta, con caricatore inserito e colpo in canna. L’arrestata, in attesa della convalida, è stata ristretta agli arresti domiciliari.