Mirabella: Auto blu in corsa tampona furgone e si allontana senza fermarsi Bloccato in auto, ferito e in preda allo spavento senza ricevere soccorso immediato

Un'auto blu in corsa verso Villa Orsini, sede del G7 a Mirabella Eclano ha impattato contro la fiancata di un furgone di un'impresa di onoranze funebri di Grottaminarda proseguendo la sua corsa come se nulla fosse accaduto. Era più importante il G7 dei ministri in quel momento che una vita umana, un giovane rimasto bloccato nel suo mezzo di lavoro.

E' quanto accaduto incredibilmente poco fa, all'altezza di un incrocio al passo di Mirabella in prossimità di una nota gioielleria. Il bilancio è di un ragazzo ferito, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Il racconto: "Dopo il sorpasso sulla linea continua, l'auto blu diretta al G7 ha impattato contro il furgone, ma la cosa più grave è che dopo il tamponamento, è stato lasciato letteralmente solo in preda allo spavento e impossibilitato ad uscire dallo sportello. Costretto a spostare il mezzo in un parcheggio per liberare subito la strada. Dell'auto blu invece che ha proseguito la corsa come un missile nessuna traccia. E' andata via senza che nessuno si sia fermato per prestare soccorso al giovane".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.