Cervinara, accusati di falso per incassare i premi assicurativi: assolti Ad emettere la sentenza di assoluzione il tribunale di Benevento in composizione collegiale

di Paola Iandolo

Sono stati assolti dall’ accusa di falso a seguito dell’ eccezione di inutilizzabilità dell’ intercettazioni. Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, presieduto dal giudice Rotili, ha assolto A. C. agente della Guardia di Finanza di Cervinara, difeso dall’ Avvocato Vittorio Fucci, D. V., medico presso Ospedale Civile di Benevento, difeso dall’ Avvocato Claudio Fusco e F. C. D., 42 anni di Cervinara, difeso dall’ Avvocato Sergio Clemente.

Gli imputati erano accusati di falso in quanto avrebbero falsamente attestato in 3 certificazioni mediche delle patologie miranti a conseguire un risarcimento danni da una compagnia assicuratrice. Il processo è stato caratterizzato dall’ eccezione fatta con memoria e discussa dell’ Avvocato Vittorio Fucci, a cui si sono associati anche gli altri difensori, dalla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, a cui è conseguita l’ assoluzione sentenziata dal Tribunale. I fatti risalgono al 2018.