San Martino Valle Caudina, a fuoco un'azienda di traslochi A causare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito al quadro elettrico

Fiamme in un'azienda di ritiro mobili e traslochi. Un violento incendio ha interessato la notte scorsa i locali dell'azienda ubicata lungo via Statale Appia a San Martino Valle Caudina. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dalla centale di Avellino e dal Distaccamento di Bonea, in provincia di Benevento. I caschi rossi sono stati impegnati per molte ore prima aver ragione sulle fiamme. A segnalare il rogo, alcuni residenti della zona, in quanto i proprietari risiedono in provincia di Benevento. L’azienda si occupa anche del ritiro di mobili usati che vengono custoditi all’interno del capannone. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Da una prima ricostriuzione sembra che a causare l’incendio potrebbe essere stato un corto circuito partito dal quadro elettrico, ma non si escludono al momento altre ipotesi. Gli inquirenti sono a lavoro per escludere la pista dolosa.