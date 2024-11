Tragedia sul lavoro, Vallata piange l'imbianchino Francesco Garruto Il 65enne è caduto dal ponteggio nel pomeriggio di ieri mentre era intento ad eseguire dei lavori

di Paola Iandolo

Un volo di sei metri che non ha dato scampo a Francesco Garruto, 65enne del posto. L'uomo era salito - ieri pomeriggio - sull'impalcatura montata nei pressi della sua abitazione per eseguire alcuni lavori nei pressi della sua abitazione. Per cause ancora in fase di accertamento l'uomo è precipitato nel vuoto. Gravissime le ferite riportate. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare.

Le ferite riportate nell'impatto al suolo sono state giudicate subito gravissime dai primi soccorritori che hanno richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto urgente in un centro attrezzato. Ma le ferite si sono rivelate fatali per il 65enne, imbianchino, impegnato anche nel sociale e sempre pronto a dare una comunità, anche nell'organizzazione della processione del Venerdì Santo. La salma, subito dopo il decesso, è stata consegnata dall'autorità ai familiari per il rito funebre.

Il dolore degli amici

Non appena in paese si è diffusa la notizia del decesso di Francesco Garruto, in atnti si sono stretti ai familiari del 65enne. In tanti hanno portato un abbraccio ed un parola di conforto. C'è stato un via vai di persone presso l'abitazione di Francesco Garruto, molto stimato in paese.