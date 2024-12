Ariano: c'è il risultato delle analisi dell'acqua della fontana di Santa Barbara Stamane la risposta da parte del laboratorio a cui si sono rivolti i residenti a propre spese

E' potabile e potrà essere utilizzata dalla popolazione, come del resto lo è sempre stata nel corso degli anni l'acqua della fontana di Santa Barbara ad Ariano Irpino.

Gli abitanti alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi giorni a causa della contaminazione che ha interessato la rete idrica che serve ben quattro contrade della zona hanno effettuato prelievi ed analisi a proprie spese. Stamane la risposta da parte del laboratorio a cui si sono rivolti i residenti.

Intanto continuano le operazioni di scavo per a sostituzione della condotta in località Serra. Sul posto stamane il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella insieme al neo assessore alla protezione civile Marco Riccio.

Chiederà delucidazioni in merito alla vicenda, il consigliere comunale Marco La Carità, il quale ha acquisito una serie di elementi in merito alla delicata vicenda che ha messo in ginocchio decine di famiglie.